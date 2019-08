Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B43 in Niederösterreich: Bei einem seitlichen Zusammenprall eines Autos mit einem Traktor wurde der Pkw von dem Landwirtschaftsfahrzeug auf der Fahrerseite regelrecht aufgeschlitzt. Der Wagen touchierte in der Folge auch noch einen weiteren Wagen, der Traktor stürzte zur Seite und kam quer auf der Fahrbahn zu liegen. Drei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.