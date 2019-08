In Mexiko herrscht seit Jahren ein Drogenkrieg zwischen rivalisierenden Kartellen. Seit dem Beginn einer Offensive des mexikanischen Staates gegen die Kartelle im Jahr 2006 wurden in dem lateinamerikanischen Land mehr als 250.000 Menschen getötet. Der Bundesstaat Veracruz ist wegen seiner strategischen Lage am Golf von Mexiko besonders von der Gewalt betroffen: Er liegt auf der Drogenschmuggelroute Richtung USA.