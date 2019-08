Der Gemeindebund wehrt sich gegen eine geplante Verordnung des Gesundheitsministeriums, mit der Schulärzte per Gesetz explizit auch für Schutzimpfungen, Gesundheitsförderung und Dokumentation von Gesundheitsdaten zuständig werden sollen. Gänzlich andere Vorstellungen hat die Vertretung aller Gemeinden Österreichs: Sie will Schulärzte in der derzeitigen Form gleich abschaffen. Als Alternative wird Folgendes vorgeschlagen: Der Mutter-Kind-Pass soll bis zur Volljährigkeit ausgeweitet werden und Schüler regelmäßig zur Untersuchung bei niedergelassenen Ärzten gehen.