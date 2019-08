Nachdem am Dienstag im ersten Regionalliga-Vergleich St. Johann in Seekirchen zugeschlagen hatte, setzte sich tags darauf im zweiten Hausherr Wals-Grünau durch, feierte mit dem 2:0 gegen Grödig bereits den dritten Sieg in Serie. Abwehrchef Pertl und „Pfitschipfeil“ Dembele hatten vor der Pause für die Treffer gesorgt.