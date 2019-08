Vier Verbände machten bisher das Gleiche

Eine noch größere Fusion gab es Ende des Vorjahres in der Obersteiermark. Die Verbände Erlebnisregion Erzberg, Palten-Liesing-Erlebnistäler, Herzbergland und Tragöß-Grüner See (in Summe zwölf Gemeinden) schlossen sich unter dem Namen Erzbergland zusammen. Vorsitzender Rudolf Tischhart: „Bisher haben alle vier Verbände das Gleiche gemacht.“ Nun soll effizienter und professioneller gearbeitet werden. Auch hier kommen “Coaches" zu den Betrieben, die teils noch gar keine Webseite haben.