Bürgermeister duldet die Tiere nicht

Am Montag untersagte der Bürgermeister in einem offiziellen Schreiben die Haltung. Mit der Begründung, dass es sich bei dem Stall um eine bauliche Anlage in einem Wohngebiet handle. „Hier sind ringsum Bauernhöfe“, betont Pehböck, „und überall werden Hennen gehalten.“ Nicht nur das: Als oberste Instanz könnte der Bürgermeister die Haltung von bis zu fünf Hühnern in so einem Fall auch einfach dulden.