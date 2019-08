Den Aufsichtsrat will Hoeneß am Donnerstag über seine Zukunftsplanung informieren. Erwartet wird, dass der 67-Jährige Ende November nicht wieder für das Präsidentenamt kandidiert und seinen Vorsitz im Aufsichtsrat ablegt. Beide Ämter soll der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer übernehmen. Er hoffe auf „eine große Zustimmung“ für Hainer. Hoeneß will weiter im Aufsichtsrat bleiben und auch weiter Einfluss nehmen. „In der gebotenen Zurückhaltung“, wie es Stoiber ausdrückte.