„Wir versuchen, füreinander da zu sein, gemeinsam zu weinen und zu beten“, ring Szidónia Lorincz, Pastoralassistentin der Pfarre St. Johannes Capistran in Gneis, noch immer um Worte. Sie kannte die kleine Perla gut. Auch ihren dreijährigen Bruder, der in Gneis getauft wurde. Am Sonntag musste Lorincz die Tragödie mit eigenen Augen miterleben. Sie sah, wie eine Frau das Mädchen noch wegziehen wollte. Doch leider um Sekunden zu spät...