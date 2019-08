„Für heuer sind wir schon durch“

Neben den Neubauten ist Holz auch bei Zubauten und Aufstockungen gefragt. „Beim Umbau wird Holz immer mehr ein Thema“, bestätigt Christian Leski. Der Buchner-Vertriebschef weiter: „Auch an der Fassade ist Holz mittlerweile absolut trendy.“ Das alles sind Gründe, warum die Auftragssituation bei den Mühlviertlern stimmt. „Für heuer sind wir schon durch, nächstes Jahr haben wir auch schon Aufträge von 12 Häusern fix“, so Buchner, dem aber bewusst ist: „Der Bauboom wird nicht ewig so weitergehen.“