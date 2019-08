Seit seinen Besuchen in Südostasien leidet er an Depressionen und einer Stressstörung, die er bewältigen wollte. Andererseits sammelte er mit seinen Läufen Geld für psychisch kranke Menschen. Fast 60.000 Pfund (66.345 Euro) waren es am Ende - und: unliffe legte dabei fast 5.000 Kilometer zurück. Zum Vergleich: Kein Spieler der Premier League hat in der gesamten Saison während der Spiele mehr als 450 km abgespult.