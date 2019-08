Der Umwelt- und Klimaschutz ist nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt in aller Munde. Das weiß man auch beim Porno-Streaming-Portal Pornhub, wo man sich der Thematik mit einer etwas anderen PR-Aktion annimmt: Das Darsteller-Duo LeoLulu hat für die Webseite an einem der schmutzigsten Strände der Welt inmitten von Plastikmüll einen Sexfilm gedreht - und nebenbei Müll aufgesammelt. Pornhub will für jeden Klick auf den Film einen kleinen Betrag an die NGO Ocean Polymers spenden.