Spieler und Fans von Roter Stern Belgrad haben den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase mit einer Fahrt in einem offenen Panzerfahrzeug gefeiert. Nach dem 1:1 am Dienstag gegen Young Boys Bern hatte erst eine Blaskapelle die Stimmung in der Kabine der Serben angeheizt. Später fuhren Teile des Teams und Anhänger in dem Militärfahrzeug durch die Straßen rund ums Rajko-Mitic-Stadion.