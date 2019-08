Paukenschlag im Mordfall Julius U. aus Wien-Rudolfsheim: Wie berichtet, wurde der pensionierte Dolmetscher (88) am 14. Mai erwürgt in seiner Wohnung in der Jheringgasse gefunden. Nun klickten für seinen mutmaßlichen Killer die Handschellen. Der 41-jährige Ungar hielt sich in Budapest versteckt.