Einer der beiden Täter dürfte gegen 16.30 Uhr mit Hilfe einer Räuberleiter über eine Mauer in ein offenes Fenster in das Einfamilienhaus in Fehring (Bezirk Südoststeiermark) gelangt sein. Der Eindringling durchsuchte im Schlafzimmer einen Kasten, als der Hausbesitzer ihn ertappte. Der Mann flüchtete ohne Beute durch das Fenster ins Freie. In der Zwischenzeit lief der 87-Jährige durch das Haus hinaus und traf dort im Bereich des Eingangstores den Komplizen. Dann rannten die beiden in Richtung Ortszentrum von Weinberg an der Raab davon.