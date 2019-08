Um diesen Traum zu verwirklichen, wurde extrem hart gearbeitet. Mit John Zimmermann und Silvia Fontana feilten die beiden etwa in Tampa (US) an Showelementen für die Kür. Die wird in dieser Saison zu „Broken“ von Patrick Watson gelaufen. Ein Song, den der Ende 2018 verstorbene Star-Trainer Sean Francois Ballester, für das Duo ausgewählt hatte und der nun von den beiden Trainern Knut Schubert und Bruno Massot, sowie Choreograph Mark Pillay mit Ziegler/Kiefer umgesetzt wird.