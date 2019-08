Facebook „ein bis zwei Schritte voraus“

„China wollte Facebook zuvorkommen. Dennoch ist es überraschend, dass es nun offenbar so schnell geht, die Kryptowährung bereits am 11. November live zu schalten“, sagte Experte Kai von Carnap vom Berliner Mercator Institute for China Studies am Mittwoch. „Wir wissen noch nicht viel über die technische Struktur: Doch scheint es, dass die chinesische Kryptowährung dem Libra-Coin ein bis zwei Schritte voraus ist, der noch auf recht wackligen Beinen steht.“