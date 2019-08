Magdalena Lobnig hat die Chance auf ihre dritte Medaille bei Ruder-Weltmeisterschaften gewahrt. Die 29-Jährige zog am Mittwoch bei den Titelkämpfen in Ottensheim im olympischen Einer sehr souverän ins Semifinale ein und schonte dabei auch noch Kräfte. Nach ihrem Vorlaufsieg am Sonntag reichte der Kärntnerin im Viertelfinale ein zweiter Platz hinter der US-Amerikanerin Kara Kohler.