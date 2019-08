Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erfolgreich einen Prototyp für seine Schwerlastrakete getestet, die einst Menschen und Fracht zum Mond und zum Mars bringen soll. Die „Starhopper“ hob auf einem Gelände in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas ab, wie das Unternehmen via Twitter mitteilte und in einem kurzen Video (siehe oben) zeigte.