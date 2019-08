Wobei die Produktion von Falschgeld dank dem Darknet, also einem Netz, in dem dunkle Geschäfte abgewickelt werden, relativ einfach klingt. „Man braucht lediglich einen Computer mit entsprechenden Vorlagen, einen Farbkopierer, das passende Papier, in China gekaufte Hologramme und jede Menge kriminelle Energie“, so fassen die Insider der Kriminalpolizei die Arbeitsvoraussetzungen für die „Blüten der Finsternis“ zusammen.