„City of God“

In seiner Kapelle entzündet Pater Subash indes eine Kerze. Der Geistliche hat für den Orden Missionare der Nächstenliebe – und unterstützt durch die Caritas – eine Enklave des Friedens in den Ruinen geschaffen. „City of God“ nennt sich dieser Hort. Hier wird ein Kindergarten betrieben, es gibt Nähkurse. Ein Tropfen auf den heißen Stein? Vielleicht. Der Inder hat die Seelsorge aber zu seiner Lebensaufgabe gemacht: „Ich will den Menschen etwas zurückgeben.“ Dann schreitet er in der ärgsten Nachmittagshitze zum Gebet.