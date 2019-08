Ex-„Miss Vienna“ Körmer erhält Titel zurück

Wir erinnern uns zurück an den Skandal um die letzte „Miss Vienna“-Wahl: Bereits Tage vor dem „Miss Vienna“-Finale wurden Gerüchte laut, dass Beatrice Körmer im Vorfeld medial bevorzugt worden sei. Zudem wurde „Miss Vienna“-Veranstalterin Agnes Goebel vorgeworfen, ein Naheverhältnis zu der Finalistin zu haben. Anonyme Mails an die Miss Austria Corporation orteten Schiebung - vor allem, was die Zusammensetzung der Jury angehe. Der Missen-Titel wurde der Wienerin nach ihrem Sieg letztendlich aberkannt.