Um Widerstand der Abgeordneten gegen einen Brexit ohne Abkommen zu verhindern, verordnet der britische Premier Boris Johnson dem Parlament in London eine Zwangspause. Ein entsprechendes Ansuchen um eine Verlängerung der Sommerpause wurde am Mittwoch durch Königin Elizabeth II. gestattet. Johnsons Vorgehen löste große Empörung in den Reihen der Opposition, aber auch innerhalb seiner eigenen Partei aus. Gegner eines Brexits ohne Austrittsabkommen werfen ihm vor, er wolle der Opposition nur die Chance rauben, einen EU-Austritt ohne Abkommen am 31. Oktober per Gesetz zu verhindern.