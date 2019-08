„Das spielt uns in die Karten“

Was der Routinier ebenfalls mit einem Beispiel belegt: „Mit dem GAK hatten wir 2004 in Graz gegen Liverpool 0:2 verloren. Auswärts aber führten wir dann 1:0. Und obwohl Liverpool eigentlich viel, viel besser war als wir, hatten sie dann nur noch die Bälle weggeschossen!“ Nachsatz: „Das ist der Druck. Von dem Brügge viel, viel mehr als wir hat. Und das kann uns in die Karten spielen!“