Das Kernthema der SPÖ ist nun wieder im Wahlkampf angelangt: die Erbschaftssteuer. Die SPÖ will eine „Millionärssteuer“ für Erbvermögen über einer Million Euro in Höhe von 25 Prozent; bei Erbschaften über zehn Millionen Euro sogar in Höhe von 35 Prozent. Weiters sollen nach den Plänen der SPÖ Chefin „Reiche und sehr Reiche“ eine jährliche Abgabe in Höhe von 0,5 - 1 Prozent auf ihr Vermögen entrichten. Dadurch sollen der österreichweite Mindestlohn von 1700 Euro finanziert und somit der Faktor Arbeit entlastet werden.