Dieser Fall von Tierquälerei flog im steirischen Eggendorf, einer Katastralgemeinde der Stadt Hartberg, auf. Bei einem Spaziergang am Sonntagnachmittag kam ein Bewohner zufällig an einem Zaun in Waldnähe vorbei. Schon von Weitem war ihm das Geräusch heftiger Flügelschläge aufgefallen. Als der Mann näher kam, entdeckte er eine aufgeregte, aber erschöpfte Eule, die mit einer Drahtschlinge an dem Zaun festhing und versuchte, davon loszukommen. Nur mit viel Geschick gelang es dem Bewohner, den Vogel zu befreien.