„Die Idee ist anlässlich des 500-Jahr-Jubiläums entstanden“, so Heinz Blechl vom Stadtgartenamt. Damit die Echeverien weiter gut in Szene gesetzt werden, wurden jetzt die Rasenteile getauscht, die durch Trockenheit in Mitleidenschaft gezogen wurden. Erfreulich: Die Echeverien bleiben in jedem Fall noch bis Herbst gut erhalten.