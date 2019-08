Bewegung ist wichtig für eine gesunde körperliche Entwicklung. Drei Stunden sollten sich etwa Kleinkinder laut Empfehlung der WHO mindestens am Tag bewegen. Doch wie motiviert man den Nachwuchs erfolgreich? Am wichtigsten ist es, dass Eltern gute Vorbilder abgeben. Deshalb auf die eigenen Aktivitäten achten, diese sollten nicht nur vor dem „Kastl“ stattfinden. Die Kleinen bekommen rasch mit, wie Sie Ihre Freizeit verbringen - aktiv oder sitzend oder, ob Sie zum Beispiel mit dem Rad in die Arbeit fahren.