Erling Haaland, der Führende der Torschützenliste in der österreichischen Bundesliga, steht erstmals im Kader von Norwegens A-Nationalmannschaft. Der 19-Jährige, der für Meister Salzburg bereits sieben Mal in der Liga getroffen hat, wurde von Trainer Lars Lagerbäck in das Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele gegen Malta (5.9.) und in Schweden (8.9.) berufen.