„Der Urlaub ist vorbei ... viel zu kurz. Ich will gar nicht mehr arbeiten“, hat Anna Netrebko jetzt unter anderem zu einem Foto, das sie im Bikini und mit Schirmchendrink in der Hand im Pool zeigt, geschrieben. Die Opern-Diva, die Anfang August wegen einer schweren Erkältung ihren Auftritt in der konzertanten Oper „Adriana Lecouvreur“ bei den Salzburger Festspielen absagen musste, scheint sich in den letzten Wochen gut erholt zu haben.