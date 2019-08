Doch eine besondere Entdeckung sollte Kohlbacher am Dienstag in seinem Garten machen. „Zum ersten Mal seit der Pflanzung hab ich Früchte entdecken können“, so der Steirer mit dem grünen Daumen stolz. Und natürlich stellt sich sogleich die Frage: Zierfrüchte, oder auch essbar? „Tatsächlich essbar, ja. Allerdings bildet die Sorte nur kleine Bananen aus.“ Doch Feuer gefangen hat Kohlbacher allemal: „Im nächsten Jahr möchte ich mich an einer Sorte versuchen, die größere Bananen ausbildet.“