Als „World of Warcraft“ 2004 auf den Markt kam, bevölkerten im Schnitt um die 10.000 Spieler einen Server. Bei der Retro-Neuauflage, deren Server gerade eröffnet wurden, hängen auf den am stärksten bevölkerten deutschsprachigen Realms zu Stoßzeiten so viele Spieler in der Warteschlange. Die Wartezeit, das haben wir bei einem Kontrollbesuch in „WoW Classic“ am Dienstagabend feststellen können, kann sich dabei zum Ärger vieler Spieler durchaus auf zwei Stunden und mehr belaufen.