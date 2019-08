Wie die „Daily Mail“ berichtete, ließen die Cambridges die Sussexes kürzlich aus dem Titel ihrer Royal Foundation streichen. Bislang trug die Stiftung ja den Titel „The Royal Foundation of The Duke and The Duchess of Cambridge and The Duke and The Duchess of Sussex“. Letztere ließen Kate und William nun aus dem offiziellen Titel ihrer Charity-Organisation streichen.