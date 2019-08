„Von Angesicht zu Angesicht, zuerst im Formel-1-Auto und dann auf dem Bike, weil ich weiß, dass er auch Motorrad fährt“, so Marquez, der sich am Wochenende in Silverstone Alex Rins hauchdünn geschlagen geben musste, gegenüber „Sportsmail“ über seine Pläne vom Duell mit Hamilton. „Ich tausche mich manchmal über Social Media mit ihm aus und ich weiß, dass er das kann und wirklich gut fährt. Deshalb freue ich mich darauf, ihn zumindest zu treffen.“