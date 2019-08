Emotionen pur

Es ist nur schwer zu schildern, was sich da in der Kazan Arena abgespielt hat. An Emotionen, an Berührendem. Da liegen sich junge Sieger aus China und dem verfeindeten Taiwan in den Armen, da klatschen sich Menschen aus der ganzen Welt die Hände wund - weil nur um berufliche Leistungen honorieren.