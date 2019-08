Extreme Nervosität bei Osaka

Bei den Damen ist Titelverteidigerin und Nummer 1 Naomi Osaka nur mit viel Mühe über die erste Hürde der mit 57,238 Mio. Dollar dotierten US Open hinweggekommen. Die im Vorfeld des letzten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres am Knie verletzte Japanerin besiegte die Russin Anna Blinkowa nach 2:28 Stunden mit 6:4,6:7(5),6:2. „Ich glaube, ich war noch nie so nervös in meinem Leben“, gestand Osaka auf dem Platz. „Ich habe sehr langsam begonnen, habe nicht in meinen Rhythmus gefunden. Aber ich wollte definitiv nicht in der ersten Runde verlieren.“