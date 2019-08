War das ihr Todesurteil?

Wie der WhatsApp-Verlauf zwischen der Frau und ihrem Ex-Geliebten belegt, wollte der Mann seine Familie nicht verlassen - und nicht zu dem „fremden Baby“ stehen. Die 31-Jährige wiederum drohte ihm mit einem Outing. War das ihr Todesurteil? Fakt ist: In der Nacht auf den 17. August wurde Julia H. in ihrer Wohnung in Feffernitz bei Paternion erschlagen - und dann in die mit Wasser gefüllte Badewanne gelegt.