„Sechs Prozent der Taferlklassler besuchen in diesem Jahr die Vorschule“, so Robert Klinglmair, Leiter der Kärntner Bildungsdirektion. In anderen Bundesländern werden jedoch kaum Buben und Mädchen in die Vorschule entsendet. Wie das? Hinter vorgehaltener Hand hört man, es habe damit zu tun, dass Direktoren dort jeden Schüler „brauchen“, um Klassen zu füllen.