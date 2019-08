Mitmachen bei der Aktion „Sicherer Schulweg“!

Damit alle Kinder sicher in die Schule kommen, sind Eltern, Großeltern und Lehrer gefragt: Zeigen Sie Gefahrenstellen auf! Schreiben Sie uns! Entweder per E-Mail an schulweg@kronenzeitung.atoder per Post an Kärntner Krone, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, Kennwort „Sicherer Schulweg“.