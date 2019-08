Viel Zeit zum Überlegen gibt sich der Champion aber jetzt nicht mehr. Kommende Woche, am 4. September (Mittwoch), will Hirscher im Salzburger Gusswerk Klartext sprechen. Um 20.15 Uhr, also zur TV-Primetime. Gestern schaute der Zweirad-Freak gemeinsam mit Dakar-Champion Matthias Walkner, einem seiner engsten Freunde, auf dem Red-Bull-Ring vorbei. Die beiden drehten auf einem Moto2-Bike ihre Runden, waren hellauf begeistert. Nicht einmal Walkner weiß, wie Hirschers Entscheidung ausfallen wird. „Ich weiß, dass er es selber noch nicht weiß.“