Doppelte Nullnummer

Nach dem Heimtriumph in Kitzbühel ging die US-Tour in die Hose. Beim „1000er“ in Kanada erreichte Thiem trotz des Virus das Viertelfinale, danach brach das System jedoch total zusammen: In Cincinnati wurde der Start zurückgezogen, beim letzten Grand Slam des Jahres folgte die zweite „Tennis-Nullnummer“.