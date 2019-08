Außenseiter Hallwang brachte Favorit FC Pinzgau in der dritten Landescup-Runde an den Rand einer Niederlage. Die Regionalliga-Rivalen kamen im Cup aber ebenso weiter, St. Johann gewann Schlager des Tages in Seekirchen. Neumarkt starb in Berndorf indes in Schönheit, scheiterte nach Penaltys.