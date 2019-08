BVT und Soko Ibiza: Bei seinem Auftritt am Dienstagabend in der „ZiB 2“ des ORF hat Innenminister Wolfgang Peschorn eine ganze Fülle an durchaus brisanten Fragen zu beantworten gehabt. Schon im Vorfeld des TV-Interviews war bekannt geworden, dass der Übergangsminister die Reform des in Zeiten der ÖVP/FPÖ-Bundesregierung in schwere Turbulenzen geratenen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) selbst übernehmen will. „Es kann nicht sein, dass ich als Übergangsminister hier zuwarte“, verteidigte er dies gegenüber ORF-Anchorman Armin Wolf.