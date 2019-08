Gibt es kein Einlenken, wollen die Gegner des Leitspitals im Bezirk Liezen künftig wöchentlich gegen „diesen Wahnsinn“ ankämpfen, wie es am Dienstag von der Bürgerinitiative Biss (mit Basis in Rottenmann) hieß. Der erste Demonstrations-Termin wurde bereits fixiert: 20. September um 18 Uhr am Rottenmanner Hauptplatz.