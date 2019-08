Gezielter Messerstich in den Hals

Verantwortlich dafür soll ein Afghane sein. Der 25-Jährige, der - wie berichtet - bereits amtsbekannt war und zudem einen negativen Asylbescheid in der Tasche hat (ein Beschwerdeverfahren läuft), wird verdächtigt, Michael P. mit einem gezielten Messerstich in den Hals tödlich verletzt zu haben.