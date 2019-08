Ehepaar beim Wandern von Blitz getroffen

Ein Landwirt und seine Frau in Saalbach bekamen das Unwetter am eigenen Leib zu spüren. Während sie am Nachmittag auf einer Alm unterwegs waren, überraschte sie das Unwetter. Der Landwirt wurde nur knapp von einem Blitz verfehlt. Er und seine Frau wurden durch den Einschlag verletzt. Das Rettungshubschrauber-Team versorgte di beiden und brachte sie ins Krankenhaus Zell am See.