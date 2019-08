Swarovski investiert derzeit nicht nur in den Ausbau des Produktionsstandortes in Wattens, im Herbst geht die neue Kristallfabrik in Betrieb. Und auch die Kapazitäten in der unternehmenseigenen Kinderkrippe „Kristallmäuse“ wurden um 2,6 Millionen Euro kräftig aufgestockt. Bis zu 100 Kinder können betreut werden.