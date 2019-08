„Nur irgendwie überstehen“ hätte er die erste Runde wollen. Daraus wurde nichts. Ein - nach seiner Viruserkrankung - sichtlich angeschlagener Dominic Thiem ist am späten Dienstagabend in New York in eine bittere US-Open-Auftaktniederlage gewankt. Gegen den Italiener Thomas Fabbiano hieß es nach 2:23 Stunden 4:6, 6:3, 3:6, 2:6.