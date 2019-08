Die Information, dass sich Wien einem Neubau verwehrt, hatte Windtner laut eigenen Angaben schon vor einigen Wochen in einem Vier-Augen-Gespräch mit Hacker erhalten. „Die Stadt hat sich hier durch ihren Sportstadtrat ganz klar deklariert, dass ein neues Nationalstadion am Standort Wien nicht infrage kommt“, sagte Windtner. „Das ist schade, auf der anderen Seite sind wir aber froh, dass damit klare Fronten geschaffen sind.“ Hacker betonte im „Kurier“, die für einen Neubau notwendigen 300 bis 400 Millionen Euro „sicher nicht“ für einige Europacup-Endspiele in Wien ausgeben zu wollen. „Dann sehen wir es eben nur im TV und investieren das Geld lieber in den Breitensport und unsere Kinder“, erklärte der Stadtrat, der in Wien auch den Sozial- und Gesundheitsbereich verantwortet.