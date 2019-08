Rund um die Uhr im Einsatz

Die Gleisbauarbeiter der ÖBB sind in diesen Tagen rund um die Uhr im Schichteinsatz. Seit ein Spezialkran am Samstag das moderne Tragwerk eingehoben hat, wird an Schotterbett, Betonschwellen und Gleisen auf der neuen Brücke der Weststrecke gearbeitet. Nachdem die ersten Züge heute Abend bereits über die neue Brücke fahren können, wird in der Nacht das zweite Tragwerk aus dem Jahr 1904 ausgehoben und am Donnerstag ebenfalls gegen eine moderne Brückenkonstruktion getauscht. Anfang September werden in diesem Bereich wieder zwei Streckengleise zur Verfügung stehen.