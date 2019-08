Damit baute sie ihren Vorsprung im Gesamtweltcup gegenüber ihren Verfolgerinnen Antonella Manzoni (It) und Alena Vesela (Tch) vor dem Finale in Schilpario (It) Mitte September auf 440 Punkte aus. Da dort aber maximal 400 Punkte zu holen sind, steht fest: Gerlach krönte sich zum zweiten Mal nach 2016 zur Gesamtweltcupsiegerin. „Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das schon vor dem Finale schaffen kann“, strahlte die Salzburgerin, die nach den Rennen in Italien ihre Karriere endgültig beenden wird.